Bill Gates ha dichiarato di non aver dovuto incontrare Epstein, rompendo il silenzio su un rapporto passato. Il caso Epstein rimane sotto i riflettori, con un’attenzione crescente su figure influenti coinvolte in rapporti con l’imprenditore. Le autorità stanno continuando le indagini e le analisi sui collegamenti tra le personalità pubbliche e Epstein, senza che siano state ancora prese decisioni definitive. La questione rimane aperta e al centro di attenzione pubblica e legale.

L'ombra di Jeffrey Epstein continua ad allungarsi su alcune delle figure più potenti degli Stati Uniti. L'ultimo a tornare sotto i riflettori è Bill Gates. Il cofondatore di Microsoft, per anni considerato il volto più riconoscibile della filantropia globale, ha ammesso davanti ai membri della Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti che aver frequentato il finanziere morto nel 2019 è stato un "grave errore di giudizio". Allo stesso tempo ha ribadito di non essere mai stato sull'isola privata di Epstein e di non aver mai assistito ad attività illegali. Dopo la pubblicazione di nuovi documenti legati all'inchiesta Epstein e le... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non avrei mai dovuto incontrarlo". Bill Gates rompe il silenzio su Epstein. Ma il caso continua a perseguitarlo

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