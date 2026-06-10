Non avrei mai dovuto incontrare Epstein Bill Gates pentito al Congresso Usa La difesa nell’inchiesta finanziere pedofilo | Non sapevo

Bill Gates ha dichiarato di aver incontrato Jeffrey Epstein e di rammaricarsi di averlo fatto, durante una testimonianza a porte chiuse davanti al Congresso degli Stati Uniti. La sua difesa ha affermato che Gates non era a conoscenza delle attività illecite di Epstein al momento degli incontri. La dichiarazione si inserisce in un'inchiesta finanziaria in cui si indaga anche sui rapporti tra Gates ed Epstein.

«Non avrei mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein ». Ad ammetterlo, ancora una volta, è Bill Gates nella sua testimonianza a porte chiuse a Capitol Hill. «Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche se avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui», ha aggiunto il miliardario ribadendo però di non aver « mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite». Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. Cosa c’è negli Epstein files su Gates. 🔗 Leggi su Open.online

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