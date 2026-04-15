Un nuovo videogioco sta attirando l’attenzione dei giovani negli Stati Uniti, intitolato “Five Nights at Epstein’s”. Il titolo fa riferimento a uno scandalo che ha coinvolto un finanziere accusato di reati sessuali, con molte celebrità e personaggi pubblici collegati alle indagini. Il gioco si propone di offrire un’esperienza di fuga e sopravvivenza ambientata in un contesto ispirato a quelle vicende, attirando un pubblico interessato a temi di attualità e cultura pop.

Roma, 15 aprile 2026 - Lo scandalo di Epstein, con tutte le celebrità e vip che coinvolge, è diventato anche un videogioco, ed è il più gettonato tra i giovani americani, per la ‘gioia’ di genitori ed insegnanti (Si fa per dire), preoccupati che i ragazzi non comprendano a pieno la gravità dei crimini del finanziere pedofilo, o 007 del Mossad, commessi sulla sua isola e vedano solo la dimensione ludica. Il gioco si chiama 'Five Nights at Epstein’s', letteralmente “Cinque notti da Epstein” e l’obiettivo è sfuggire all’imprenditore per tutto il tempo. I giocatori sono vittime portate sul famigerato atollo privato nei Caraibi per essere aggredite sessualmente, per vincere devono riuscire a evitare il mostro e i suoi abusi prestando attenzione alle telecamere di sicurezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Five Nights at Epstein’s”, scappare dal finanziere pedofilo, ecco il gioco che appassiona i giovani americani

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