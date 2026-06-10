Bill Gates ha dichiarato che, con le conoscenze attuali, non avrebbe mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein. La sua ammissione è avvenuta durante una testimonianza a porte chiuse davanti al Congresso, a Capitol Hill. Il fondatore di Microsoft ha spiegato di aver riconosciuto l’errore di aver avuto incontri con Epstein, senza fornire dettagli sui motivi di tali incontri.

Bill Gates ha riconosciuto che incontrare Jeffrey Epstein è stato un errore, intervenendo durante una testimonianza a porte chiuse tenutasi a Capitol Hill, a Washington. “Con ciò che so oggi”, ha sostanzialmente affermato il miliardario, nessun beneficio avrebbe compensato il danno derivante dall’essere collegati a una figura come Epstein. Secondo la sua testimonianza, all’epoca non era a conoscenza dei reati che sarebbero poi emersi pubblicamente e che hanno portato Epstein al centro di uno dei più gravi scandali degli ultimi anni. Per chiarire ulteriormente la propria posizione, Gates ha sottolineato di non essere mai stato sull’isola privata di Epstein, né nel suo ranch o nella sua residenza in Florida. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bill Gates: “Con ciò che so oggi, non avrei mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein”

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