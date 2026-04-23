Real Madrid caos social attorno a Mbappé | il mi piace su Mourinho diventa un caso e Arbeloa spegne tutto con una battuta

Nelle ultime ore, sui social sono emerse discussioni riguardanti un presunto “mi piace” di un utente collegato a Mbappé su un post relativo a Mourinho. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e i media, generando un certo clamore intorno a questo episodio. Un ex calciatore ha commentato la vicenda con una battuta, cercando di stemperare le tensioni e chiudere il caso.

Muharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Lazio, il tifo organizzato traccia una rotta netta: presenza massiccia in finale e protesta totale nel derby, la linea dura prende forma Abatantuono in esclusiva a Milannews24: «Dopo la vittoria contro l’Inter io credevo che potessimo lottare per lo scudetto. Su Allegri.» Como, nasce RHUDE 4 FANS: il club lancia il tifoso del futuro! La bellissima iniziativa dei lariani Manchester United, scintille in diretta: Bruno Fernandes vola verso il PFA Award ma Roy Keane smonta tutto e accende il caso Infortunio Yamal, pesante stop per il Barcellona! Lesione al bicipite femorale: e adesso arriva il Mondiale.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid, caos social attorno a Mbappé: il “mi piace” su Mourinho diventa un caso e Arbeloa spegne tutto con una battuta Notizie correlate Real Madrid, Arbeloa categorico: «Prestianni? La UEFA ha una grande opportunità! Su Vinicius e Mbappé dico questo»Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativa Griezmann via dall’Atletico... Arbeloa su Prestianni, Vinicius e Mbappé: le parole dell'ex Real MadridIl Real Madrid si prepara alla sfida di playoff di Champions contro il Benfica, e la conferenza stampa di Álvaro Arbeloa offre una lettura chiara... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ingiustizia, caos Spagna dopo rosso Camavinga in Bayern-Real. Cos'è successo in Champions; Caos in Bayern-Real: polemiche e rissa per il rosso a Camavinga. Arbeloa: È ingiusto; Real Madrid, furia contro l'arbitro Vincic per il rosso a Camavinga; Camavinga espulso, caos in Bayern Monaco-Real Madrid. In Spagna: Ingiustizia. Real Madrid, Victor Muñoz nel mirino: caos sui social dopo il gol sbagliato nel ClásicoUltimi minuti: Ancelotti prova la mossa della disperazione, fuori uno stanco Vinicius, dentro il classe 2003 Victor Muñoz. Per lui è l’esordio, da sogno, ne LaLiga. Un battesimo di fuoco totale, in un ... derbyderbyderby.it Real Madrid, caos totale: si ferma anche Camavinga!Continua il momento buio in casa Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti sta vivendo una stagione molto turbolente, con i risultati che non arrivano ed i primi obiettivi che rischiano già di ... derbyderbyderby.it Il Bernabeu, casa del Real Madrid, si è trasformato in un’arena del tennis che ha ospitato un doppio del tutto insolito: da una parte Sinner e Bellingham, dall’altra Nadal e Courtois! Cosa si saranno detti Jannik e Jude - facebook.com facebook Il difensore brasiliano del Real Madrid, Eder Militao, e il giovane centrocampista offensivo turco, Arda Guler, hanno riportato infortuni muscolari e dovrebbero rimanere indisponibili per il resto della stagione, ha annunciato il club. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com