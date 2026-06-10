Noa Lang è tornato a Napoli dopo un prestito e viene valutato dall'allenatore. La società non ha ancora comunicato decisioni ufficiali sul suo futuro. Il giocatore ha avuto esperienze in prestito, ma ora si trova nel roster della squadra di casa. La valutazione da parte del tecnico riguarda il suo ruolo e il suo impiego nella rosa. Non sono stati annunciati piani precisi o eventuali trasferimenti per il momento.

Noa Lang torna a Napoli con una nuova occasione da giocarsi. L’attaccante olandese rientra dal prestito al Galatasaray e può diventare uno dei nomi da valutare con maggiore attenzione nella costruzione della prossima rosa azzurra. Il suo percorso all’estero ha alternato momenti positivi e passaggi meno continui. Ora, però, si apre una fase diversa. Lang rientra alla base con l’obiettivo di convincere il Napoli e provare a ritagliarsi spazio nel nuovo progetto tecnico. La società non ha ancora preso una decisione definitiva. Aurelio De Laurentiis continua a stimare il giocatore e lo considera un profilo da osservare con calma durante l’estate. Per il presidente, l’olandese resta un pupillo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Noa Lang, rientro dal prestito: Allegri lo valuta

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