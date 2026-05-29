allegri napoli tre rinforzi e il rilancio di noa lang

Il Napoli ha annunciato l’ingaggio di tre nuovi giocatori e si prepara a rilanciare Noa Lang. La squadra continuerà a lavorare con l’allenatore Massimiliano Allegri, senza pianificare grandi cambiamenti nella rosa. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali cessioni o altri movimenti di mercato. La formazione si concentrerà sui rinforzi già arrivati e sulla valorizzazione dei giocatori attuali.

Il Napoli prepara il nuovo ciclo affidato a Massimiliano Allegri senza immaginare una rivoluzione sul mercato. Il tecnico livornese conosce già bene la rosa azzurra. La considera competitiva e compatibile con la propria idea di calcio. Per questo, le richieste alla società sarebbero state mirate. L’obiettivo è completare l’organico. Non stravolgerlo. La linea condivisa con il club partirebbe dalla valorizzazione dei giocatori già presenti. Alcuni elementi arrivati nella scorsa estate non hanno trovato la continuità attesa durante la gestione di Antonio Conte. Con Allegri potrebbero avere una nuova occasione. Il caso principale è quello di Noa Lang, indicato tra i calciatori sui quali il prossimo progetto tecnico potrebbe puntare con maggiore convinzione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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