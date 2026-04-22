Il calciatore Noa Lang potrebbe tornare a giocare in Italia, con il Napoli che sembra essere tra le opzioni più probabili. Intanto, il club turco Galatasaray ha messo gli occhi su un altro giocatore, Rowe, come possibile acquisto. La situazione riguardo al trasferimento di Lang si sta facendo più chiara, mentre il mercato di gennaio si avvicina.

Il futuro di Noa Lang sembra riportarlo verso Napoli. Dopo il prestito al Galatasaray fino al termine della stagione, il club turco non sarebbe orientato a esercitare l’opzione di acquisto da 30 milioni di euro. La formula del trasferimento, con diritto di riscatto non obbligatorio, era stata ufficializzata a gennaio. La società di Istanbul, infatti, ha già iniziato a muoversi per la prossima stagione. E tra le piste seguite per sostituire l’esterno olandese c’è anche quella che porta a Jonathan Rowe, oggi al Bologna. Secondo la ricostruzione rilanciata nelle ultime ore dal quotidiano turco Fanatik, il Galatasaray starebbe valutando un’offerta per l’inglese, profilo gradito anche per il suo rendimento europeo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Noa Lang verso il rientro: il Galatasaray guarda a Rowe

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