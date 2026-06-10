Il consiglio regionale toscano ha approvato due mozioni che vietano la realizzazione di centri di permanenza temporanea (Cpr) nel comune di Aulla e di hotspot nel comune di Collesalvetti. Le mozioni sono state presentate rispettivamente dai gruppi Avs e Partito Democratico e sono state approvate dall’assemblea.

Testi di Avs e Partito Democratico per scongiurare le ipotesi Pallerone e Collesalvetti. Vota sì per Aulla anche il consigliere Jacopo Ferri di Forza Italia FIRENZE – Il consiglio regionale dice no ai Cpr, in particolare a quello previsto nel territorio del comune di Aulla, e no al cosiddetto hotspot nel comune di Collesalvetti, attraverso due mozioni – rispettivamente del gruppo Avs e del Partito Democratico – approvate dall’aula di palazzo del Pegaso. L’atto sui Cpr è stato approvato col voto favorevole delle forze di maggioranza e Forza Italia, l’altro invece dalle sole forze di maggioranza. Per Massimiliano Ghimenti (Avs), primo firmatario, il Cpr rappresenta il “fallimento dello Stato, un abominio sociale che non funziona e crea solo sofferenza, uno spazio grigio che produce consenso sulla pelle delle persone più fragili”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - No a Cpr e hotspot in Toscana: il consiglio regionale dice sì a due mozioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Cpr a Massa Carrara, due mozioni differenti. Ma alla fine vince il noA Massa Carrara si sono svolti due voti distinti riguardo alla costruzione di un centro di permanenza per i rimpatri (Cpr).

CPR in Lunigiana: il governo punta ad Aulla, la Toscana dice noIl governo ha scelto l’area di Pallerone, nel comune di Aulla, come sito per la realizzazione di un nuovo Centro di Permanenza per il Rimpatrio.

Temi più discussi: CPR di Trento: negato l’accesso agli atti alle organizzazioni della società civile; A pochi chilometri dalla tomba di Jerry Essan Masslo; Toscana : il Consiglio regionale dice no ai CPR. Approvata dalla maggioranza una mozione presentata da Avs che ribadisce la contrarietà all’ipotesi di un Cpr ad Aulla così come su tutto il territorio regionale; La Campania accoglie. Per una regione libera da CPR, razzismo e morti senza giustizia, sintesi dell’assemblea regionale.

No a Cpr e hotspot in Toscana: il consiglio comunale dice sì a due mozioniFIRENZE - Il consiglio regionale dice no ai Cpr, in particolare a quello previsto nel territorio del comune di Aulla, e no al cosiddetto hotspot nel comune di Collesalvetti, attraverso due mozioni – r ... msn.com

Volevo usare un dispositivo per girare le pagine via bluetooth con X4 su CPR-vCodex 1.3.0.15 reddit

Caritas-Migrantes Toscana: Firenze, presentato il Rapporto immigrazione. Le criticità dell’accoglienza. No a Cpr e HotspotÈ stato presentato oggi al Centro La Pira di Firenze il Rapporto immigrazione 2025 realizzato a livello nazionale da Caritas e Fondazione Migrantes. I dati parlano di 433.381 cittadini stranieri ... agensir.it