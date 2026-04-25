Il Cpr a Massa Carrara due mozioni differenti Ma alla fine vince il no

A Massa Carrara si sono svolti due voti distinti riguardo alla costruzione di un centro di permanenza per i rimpatri (Cpr). Nonostante le differenze tra le mozioni presentate, alla fine il risultato ha visto prevalere la posizione contraria alla realizzazione della struttura. La discussione ha coinvolto diverse forze politiche e ha diviso l’opinione pubblica, riflettendo un clima di tensione e divisione che attraversa la provincia.

Massa Carrara, 25 aprile 2026 – Non è solo una questione di confini comunali, ma un braccio di ferro politico che sta scuotendo una provincia profondamente divisa e tesa. La scelta del Ministero di individuare l’ ex polveriera di Pallerone in Lunigiana come sito per un nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio ha innescato una reazione a catena che mette alla prova l’intero spettro istituzionale e la società civile. Così il coro di “no” arriva netto ma con sfumature profondamente divergenti. L’ultimo consiglio provinciale ha misurato l’equilibrio di un sistema politico locale in cerca di una sintesi difficile. Al centro della scena la figura di Roberto Valettini, sindaco di Aulla eletto con il centrosinistra 4 anni fa e nominato presidente della Provincia a dicembre con il sostegno del centrodestra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Cpr a Massa Carrara, due mozioni differenti. Ma alla fine vince il no Notizie correlate Leggi anche: Volley, la capolista fatica contro la squadra apuana ma alla fine prende il largo e si aggiudica il match. Massa Carrara lotta ma con Maury’s non basta Cpr in Toscana, il governo tira dritto. Piantedosi scrive a Giani: sarà ad Aulla, vicino Massa-CarraraCpr in Toscana, il governo fa sul serio per snellire le pratiche di rimpatrio degli immigrati irregolari. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Cpr a Massa Carrara, due mozioni differenti. Ma alla fine vince il no; Migranti, Governo accelera per Cpr in Toscana: Piantedosi scrive a Giani; CPR IN TOSCANA, BARTOCCINI (SAP FIRENZE): BASTA NO IDEOLOGICI SERVONO SCELTE CONCRETE PER LA SICUREZZA; Piantedosi sceglie Aulla per il nuovo Cpr: la protesta dell'assessore regionale Nardi, Avs e del Pd di Massa-Carrara. Il Cpr a Massa Carrara, due mozioni differenti. Ma alla fine vince il noIn Provincia bocciata l’opposizione, con l’astensione del presidente Valettini. La maggioranza: L’area individuata è totalmente incompatibile con il territorio ... lanazione.it Firme contro il Cpr, Aulla in rivolta ‘No’ corale alla scelta del governoUn banchetto ieri al mercato settimanale in centro organizzato dalla lista di maggioranza. Presente il sindaco ... lanazione.it Questa mattina in Piazza Anfiteatro a Lucca è stata inaugurata la Fiera dei Fiori e dei Dolciumi di Santa Zita. Nel video le interviste realizzate durante l'evento. Confcommercio Lucca e Massa Carrara Comune di Lucca - facebook.com facebook