Il governo ha scelto l’area di Pallerone, nel comune di Aulla, come sito per la realizzazione di un nuovo Centro di Permanenza per il Rimpatrio. Tuttavia, le autorità toscane hanno espresso un netto rifiuto a questa proposta, creando una tensione tra le parti coinvolte. La decisione riguarda un’area della Lunigiana e ha suscitato reazioni contrastanti tra le istituzioni locali e nazionali.

Il governo ha individuato l’area di Pallerone, nel comune di Aulla, per la costruzione di un nuovo Centro di Permanenza per il Rimpatrio. La proposta ha scatenato una reazione immediata da parte della Presidenza della Regione Toscana, con Giani che ha espresso un netto rifiuto nei confronti del progetto previsto dal Ministero dell’Interno. La decisione è giunta tramite una comunicazione ufficiale inviata da Piantedosi, il quale ha segnalato la possibile destinazione dell’area lunigiana per le finalità indicate. Attualmente, i tecnici stanno procedendo con le verificazioni necessarie per stabilire se il sito sia effettivamente idoneo alla realizzazione dell’infrastruttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CPR in Lunigiana: il governo punta ad Aulla, la Toscana dice no

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