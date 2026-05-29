WWE | Nikki Bella pianifica il comeback e ha già scelto il suo allenatore

Nikki Bella ha annunciato di voler tornare in WWE e ha scelto Bryan Danielson come allenatore. La wrestler ha già deciso il momento del suo ritorno e desidera essere accompagnata dall'allenatore durante il processo di riabilitazione e preparazione. Non sono stati divulgati dettagli sulle tempistiche o sulle modalità del rientro. La scelta di Danielson, noto per le sue competenze tecniche, è stata comunicata dalla stessa atleta.

Nikki Bella ha già le idee chiare su un aspetto fondamentale del suo ritorno in WWE: quando sarà finalmente autorizzata a tornare sul ring, vuole avere Bryan Danielson al suo fianco come allenatore. Durante l’ultima puntata del podcast The Nikki & Brie Show, Brie Bella ha raccontato come Danielson la stia seguendo nella preparazione per il suo attuale ritorno in WWE e quanto il suo supporto stia facendo la differenza nelle sue performance: “In questa fase della mia carriera so bene dove mi trovo, quanto tempo mi resta e cosa voglio ottenere. Non voglio avere rimpianti. Per questo motivo è diventata la mia priorità numero uno”. Il segreto del ritorno di Brie Bella? Bryan Danielson. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Nikki Bella Entrance: WWE Raw, December 29, 2025

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