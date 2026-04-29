La nuova campionessa degli Stati Uniti ha espresso il desiderio di affrontare in futuro un'eventuale sfida contro una nota wrestler. La proclamazione è arrivata durante un’intervista, in cui ha dichiarato di sperare di salire un giorno sul ring con una collega di lunga data. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o programmi futuri, ma la dichiarazione ha suscitato interesse tra gli appassionati di wrestling.

La neo-incoronata campionessa degli Stati Uniti Tiffany Stratton, vorrebbe un giorno salire sul ring insieme a Paige. Paige è tornata alla WWE durante la prima serata di WrestleMania 42. È stata presentata come sostituta di Nikki Bella nel match a quattro per il titolo di coppia femminile. La wrestler britannica è entrata sul ring tra l’ovazione del pubblico che gremiva l’Allegiant Stadium di Las Vegas. Il suo ritorno si è rivelato memorabile, poiché lei e Brie Bella hanno conquistato il titolo di coppia femminile. Stratton è apparsa di recente al podcast Battleground. Durante la conversazione, le è stato chiesto cosa ne pensasse di vedere così tante donne competere a WrestleMania 42.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tiffany Stratton: “Spero di salire sul ring con Paige”.

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