Il Milan ha finito un'altra stagione che si è rivelata totalmente deludente e fallimentare: i rossoneri, chiudendo con 10 punti in 10 partite, hanno mancato il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Nonostante questo, il Diavolo giocherà comunque in Europa League e serviranno rinforzi importanti per allungare e rinforzare la rosa. Occhio anche ai giocatori che sono stati prestati durante le ultime sessioni di calciomercato e che sono pronti a tornare a Milanello. Tra questi c'è anche Samuel Chukwueze, esterno classe 1999 che ha giocato in Premier League con la maglia del Fulham. Il club inglese ha deciso di non far valere l'opzione per il riscatto per 24 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Niente riscatto da 24 milioni per Chukwueze, ma il destino può essere lontano dal Milan

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