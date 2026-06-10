Niente riscatto da 24 milioni per Chukwueze ma il destino può essere lontano dal Milan
Il giocatore nigeriano Samuel Chukwueze non ha richiesto un riscatto di 24 milioni di euro durante il suo trasferimento, secondo quanto riportato. Dopo aver trascorso una stagione in Premier League, si parla di un possibile ritorno al Milan, anche se non ci sono conferme ufficiali. La trattativa tra le parti sembra ancora in corso, ma nessun accordo è stato annunciato pubblicamente.
Il Milan ha finito un'altra stagione che si è rivelata totalmente deludente e fallimentare: i rossoneri, chiudendo con 10 punti in 10 partite, hanno mancato il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Nonostante questo, il Diavolo giocherà comunque in Europa League e serviranno rinforzi importanti per allungare e rinforzare la rosa. Occhio anche ai giocatori che sono stati prestati durante le ultime sessioni di calciomercato e che sono pronti a tornare a Milanello. Tra questi c'è anche Samuel Chukwueze, esterno classe 1999 che ha giocato in Premier League con la maglia del Fulham. Il club inglese ha deciso di non far valere l'opzione per il riscatto per 24 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Chukwueze e un futuro lontano dal Milan? Non corriamo: ecco perché può cambiare tutto
Bennacer niente riscatto: il Milan perde 10 milioni. Le prospettive futuro con un problema da risolvereIl Milan non eserciterà il riscat su Ismaël Bennacer, causando una perdita di circa 10 milioni di euro.
Argomenti più discussi: Juve, niente riscatto per Holm: il terzino tornerà al Bologna; Calciomercato Napoli, niente riscatto per Elmas: il Lipsia ha rifiutato lo sconto chiesto da Manna; Calciomercato Torino, per Prati niente riscatto: non ha convinto; Torino, niente riscatto per Prati: il centrocampista tornerà al Cagliari.
Niente riscatto dall'Aston Villa: Douglas Luiz torna a Torino con un contratto pesante da 5 milioni fino al 2029. #DouglasLuiz #Juve #AstonVilla #Calciomercato #juventusnews24 facebook
Roma, niente riscatto per Venturino. Como in agguatoLa formula del prestito prevedeva un diritto di riscatto a favore della Roma di 7 milioni ... msn.com