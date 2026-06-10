Il Milan ha concluso la sua stagione con 10 punti nelle ultime 10 partite stagionali, perdendo così la possibilità di qualificarsi in Champions League. Sarà la seconda stagione consecutiva in cui i rossoneri non giocheranno la massima competizione europea, ma saranno comunque impegnati in Europa League. Per questo motivo la rosa andrà sia allungata sia rinforzata: ad oggi il Milan non ha i giocatori per affrontare tre competizioni. Torneranno molti giocatori che la vecchia dirigenza aveva mandato via in prestito, sia in estate che in inverno: tra questi c'è anche Ismaël Bennacer. Il classe 1997 era stato prestato alla Dinamo Zagabria inserendo un diritto di riscatto fissato a quota 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Bennacer niente riscatto: il Milan perde 10 milioni. Le prospettive futuro con un problema da risolvere

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