La Juventus ha effettuato un sondaggio per il trasferimento di Dovbyk dall'AS Roma. La stagione dell’attaccante ucraino è stata caratterizzata da diversi infortuni, che hanno limitato il suo rendimento. Durante l’annata, ha collezionato poche presenze e non è riuscito a trovare continuità in campo. La società bianconera ha valutato il suo profilo come possibile rinforzo, ma non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali sull’operazione.

di Francesco Spagnolo Dovbyk alla Juve, la stagione dell’ucraino non è stata sicuramente positiva a causa di diversi infortuni. Ecco i numeri dell’ucraino. Il calciomercato entra nel vivo e i fari sono puntati su una clamorosa trattativa di mercato: l’asse Torino-Roma potrebbe infiammarsi presto. Le ultime indiscrezioni confermano che la dirigenza bianconera sta valutando profili di spessore per il reparto avanzato, e uno dei nomi valutati è quello di Dovbyk I bianconeri cercano un centravanti fisico, capace di garantire gol e di integrarsi nei meccanismi tattici della squadra, e l’ucraino risponde perfettamente all’identikit richiesto. Valutare l’impatto di un suo eventuale trasferimento significa analizzare da vicino il suo rendimento recente nella Capitale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dovbyk alla Juve, i bianconeri hanno sondato l’ucraino. Come è andata la sua stagione con la Roma

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