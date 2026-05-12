La Juventus sta seguendo con interesse Nicolas Jackson, attaccante attualmente in forza al Bayern Monaco ma di proprietà del Chelsea. La società bianconera sta valutando un’eventuale offerta per portarlo a Torino durante la prossima sessione di mercato estiva. La trattativa riguarda il possibile trasferimento del giocatore, che al momento rimane in fase di discussione tra le parti coinvolte.

di Francesco Spagnolo Nicolas Jackson Juventus, i bianconeri sono sulle tracce del giocatore del Bayern Monaco ma di proprietà del Chelsea. Possibile offerta di prestito. Il calciomercato internazionale si accende attorno a un nome che potrebbe stravolgere gli equilibri dell’attacco bianconero: Nicolas Jackson. La società torinese, sempre vigile sulle opportunità che offrono i massimi campionati europei, sta studiando con estrema cautela le prossime mosse per rinforzare il reparto avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri stanno osservando attentamente il calciatore. L’attaccante senegalese, attualmente in forzaal Bayern, rappresenta un profilo di grande interesse per la sua fisicità e la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nicolas Jackson Juventus, i bianconeri sulle tracce dell’attaccante del Bayern Monaco: la possibile offerta per portarlo a Torino in estate

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