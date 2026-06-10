Nicholas Galitzine interpreterà l’iconico supermodello Hoyt Richards in un nuovo film di Gus Van Sant. La scelta arriva dopo che Galitzine ha contribuito alla salvezza di Eternia, senza dettagli aggiuntivi sui ruoli o produzione. La produzione del film è in fase di definizione. La data di uscita non è stata comunicata.

Questo nuovo e ambizioso progetto, i cui dettagli sulla trama e sulla produzione rimangono blindatissimi, racconterà l’incredibile parabola pubblica e privata di una delle figure più affascinanti e controverse del mondo della moda a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Il film segna l’ennesimo colpo di fulmine per la carriera della giovane star “Galitzine”, reduce da una scia impressionante di successi commerciali e d’autore che lo stanno consacrando come uno dei volti più versatili e richiesti della Hollywood contemporanea. La sceneggiatura del progetto esplorerà la vita di Hoyt Richards, considerato a tutti gli effetti il primo vero supermodello maschile della storia, capace di dominare le campagne pubblicitarie di giganti come Versace, Ralph Lauren e Burberry al fianco di leggende come Cindy Crawford. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Nicholas Galitzine sfilerà per Gus Van Sant dopo aver salvato Eternia

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