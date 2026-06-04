Qualche sera fa a Londra, Nicholas Galitzine non stava soltanto promuovendo il reboot del film di He-Man del 1987, Masters of the Universe. Sembrava piuttosto aver viaggiato nel tempo fino agli anni ’90 per stringere mani, baciare bambini e approvare una nuova legge che vieta i calzini con i sandali. Arrivato al Cineworld di Leicester Square, l’attore britannico indossava una giacca doppiopetto impeccabile, con spalle ampie e decise e revers appuntiti che richiamavano l’atmosfera di Capitol Hill dopo il tramonto. L’ha abbinata a stivali di pelle invece delle classiche scarpe eleganti, insieme a una cravatta a righe diagonali. Non è un singolo elemento a creare quell’aria da deputato, quanto piuttosto l’insieme del look. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nicholas Galitzine si veste come un giovane politico in ascesa del 1993

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