Il 4 giugno uscirà nelle sale il film live-action ispirato a Masters of the Universe, diretto da Travis Knight. La pellicola riporta sul grande schermo i personaggi del noto marchio di giocattoli degli anni Ottanta, prodotto dalla Mattel. Tra gli interpreti figura Nicholas Galitzine, che veste i panni di uno dei protagonisti della storia. La produzione ha coinvolto un team di professionisti del cinema, con riprese che si sono svolte in diverse location. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

Arriverà il 4 giugno Masters of the Universe, il nuovo film diretto dal regista Travis Knight che riporta sul grande schermo i personaggi del celebre brand di giocattoli Mattel degli anni ’80. Dopo esser stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabollico di Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes), e DuncanMan-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man – l’uomo più potente dell’universo. Nicholas Galitzine (Pecore Sotto Copertura, Purple Hearts, Cenerentola) nel ruolo di AdamHe-Man è affiancato da Camila Mendes (Riverdale), Idris Elba (Luther, la saga di Thor) e Jared Leto (Dallas Buyers Club). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Masters of the Universe: il trailer del live-action con Nicholas Galitzine

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Masters of the Universe (2026) | Special Trailer | Nicholas Galitzine | MGM Studios

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