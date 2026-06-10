Nello Di Micco torna in libreria | L’arte di stare soli il nuovo saggio sulla solitudine e il nostro tempo

Nello Di Micco torna in libreria con il saggio “L’arte di stare soli”. Il testo analizza la solitudine come spazio interiore e condizione del mondo contemporaneo. L’autore, psicoterapeuta, descrive il disagio esistenziale e le possibilità di crescita personale legate alla solitudine. Il libro affronta il tema attraverso riflessioni e analisi sulla vita moderna e l’esperienza di isolamento. È disponibile nelle librerie da questa settimana.

Psicoterapeuta e autore, Nello Di Micco esplora il tema della solitudine come spazio interiore e come condizione del mondo contemporaneo, tra disagio esistenziale e possibilità di crescita personale.. Curatore di diverse rubriche di psicologia su magazine nazionali, ospite ed opinionista fisso come esperto su temi di psicologia in diverse trasmissioni radiotelevisive e relatore a eventi tematici, culturali e sociali, lo psicoterapeuta Nello Di Micco torna in libreria con un nuovo saggio dal titolo “L’arte di stare soli. La solitudine come spazio creativo e come disagio del nostro tempo” ( Editore Brè, Collana Bresag. Saggistica Brè ). Viviamo in un mondo dove tutto è a portata di clic, eppure qualcosa continua a sfuggirci: il senso autentico della connessione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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