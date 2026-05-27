Ettore Neri pubblica un nuovo romanzo intitolato “I dubbi di Alvise Scutaro”. Il libro è un giallo ambientato in Versilia, incentrato su indagini e tensioni sotterranee. La trama ruota attorno a un caso riaperto, sospettato di essere collegato a un incidente passato. La narrazione si sviluppa attraverso le investigazioni del protagonista, coinvolgendo elementi di mistero e suspense. Il romanzo si inserisce nel genere giallo, con una ambientazione locale e un focus su eventi non chiariti.

Arriva in libreria “I dubbi di Alvise Scutaro” di Ettore Neri: un nuovo giallo ambientato in Versilia tra indagini, tensioni sotterranee e un caso riaperto dopo un presunto incidente. È arrivato in libreria “I dubbi di Alvise Scutaro. Una nuova indagine di Nicodemo Gatti”, il nuovo romanzo di Ettore Neri pubblicato da Giovane Holden Edizioni. Presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino, il volume segna il ritorno dell’autore alla narrativa dopo il successo de “L’inchiesta di San Lorenzo”. Con una storia che affonda le radici nella Versilia più autentica, Neri costruisce un giallo denso, attraversato da ombre, sospetti e dinamiche di potere che si intrecciano con la vita quotidiana di un territorio solo in apparenza tranquillo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I dubbi di Alvise Scutaro: Ettore Neri torna in libreria con un nuovo romanzo

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Ettore Neri e il suo romanzo I dubbi di Alvise Scutaro al Salone del libro di Torino

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