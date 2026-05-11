Uno studio condotto in Norvegia ha analizzato come alcune attività all’aperto possano influenzare il senso di solitudine. I ricercatori hanno osservato che passare del tempo da soli in ambienti naturali, come lungo un lago o su una superficie di ghiaccio, contribuisce a ridurre i sentimenti di isolamento. Le attività di pesca in solitaria sono state incluse tra quelle che portano benefici in questo senso.

Ci sono decine di modi per combattere la solitudine: gruppi di camminate, corsi serali, volontariato, app di socializzazione. Quasi tutti si basano sulla stessa idea che mettere le persone insieme basti. Ma quasi tutti, dicono le ricerche, funzionano poco. Uno studio norvegese pubblicato su Health and Place propone un'ipotesi diversa: e se a fare la differenza non sia il contatto con altri esseri umani, ma il legame con un luogo e con la natura che lo abita? Un gruppo di ricercatori dell'Università di Scienza e Tecnologia e dell'University College di Oslo hanno coinvolto 2.544 persone che vivono nei dintorni del lago Mjøsa, il più grande della Norvegia, una regione di dodici comuni con foreste, terreni agricoli e acqua dolce.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché stare nella natura da soli riduce il senso di solitudine

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