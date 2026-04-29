L’inferno della Rotta Balcanica | tra torture psicofarmaci e il coraggio di restare umani

Un racconto drammatico mette in luce le condizioni dei migranti lungo la Rotta Balcanica, con testimonianze di vessazioni, somministrazioni di psicofarmaci e difficoltà nel mantenere la dignità. La direttrice di un’associazione di supporto ai tossicodipendenti di una città del Nord Italia descrive come molte giovani generazioni siano state segnate dalla violenza e dalle dipendenze imposte. La narrazione si concentra su esperienze di sofferenza e sulla lotta per rimanere umani in situazioni estreme.

Il racconto shock di Paola Meina, direttrice dell’Associazione Famiglie Tossicodipendenti di Trento: “Stiamo abbandonando una generazione distrutta dalla violenza e dalle dipendenze forzate. Non chiamateli drogati, sono vittime di un sistema atroce”. Di fronte ai numeri dell’immigrazione, spesso ci si dimentica che dietro ogni cifra si nasconde un corpo segnato. Paola Meina, direttrice terapeutica dell’Associazione Famiglie Tossicodipendenti (AFT) di Trento, ha deciso di guardare quel dolore negli occhi, intraprendendo nell’aprile 2022 un viaggio con la “Carovana dei Migranti” lungo la rotta balcanica. Quello che ha riportato indietro non è solo un resoconto di viaggio, ma un grido d’allarme su una tragedia umanitaria che si consuma nel silenzio delle istituzioni.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - L’inferno della Rotta Balcanica: tra torture, psicofarmaci e il coraggio di restare umani Notizie correlate Leggi anche: Ancora cinesi sulla rotta balcanica: passeur in manette, è il secondo in pochi giorni Leggi anche: Mesa Popular, restituire un nome ai migranti dalla Rotta balcanica a Calais Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Rotta Balcanica, dalla fuga alla dipendenza di psicofarmaci. Il dramma di Adam: A Trento si vendono nei parchi, costano meno di un caffè. Molti non riescono a smettere; In piazza a curare le piaghe dei migranti. Rotta Balcanica, dalla fuga alla dipendenza di psicofarmaci. Il dramma di Adam: A Trento si vendono nei parchi, costano meno di un caffè. Molti non riescono a smettereTRENTO. Non è solo una rotta. È un dramma che attraversa corpi e menti, lasciando dietro di sé qualcosa che non si vede subito: una dipendenza che nasce lungo il viaggio. Quella dagli psicofarmaci che ... ildolomiti.it I fantasmi della Rotta balcanica e l'Africa al centro del Premio LuchettaC'è la rotta balcanica al centro dell'edizione 2025 del premio Luchetta. Con il confronto tra i giornalisti che con i loro racconti sono arrivati in finale della sezione istituita negli ultimi anni ... rainews.it Domani, 29 aprile, l'Università di #Udine organizza una conferenza sulle #migrazioni e la rotta balcanica. Previsti gli interventi delle antropologhe Roberta Altin e Uršula Lipovec Cebron e di Maddalena Avon del Consorzio italiano di solidarietà. Foto per gentil - facebook.com facebook Importante operazione di contrasto al traffico di migranti lungo la rotta balcanica: smantellata dalle autorità bosniache un’organizzazione criminale, con 9 arresti tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia. Determinante il contributo dell’Italia attraverso il progetto EU4 x.com