Pardo Mati, giovane centrale di Modena, si è distinto nel volley italiano grazie a una stagione positiva con la squadra emiliana. Recentemente ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale maggiore, segnando un passo importante nella sua carriera. Tra i membri più promettenti della rosa, Mati rappresenta anche un esempio di valori umani, secondo quanto dichiarato da un dirigente della squadra. La Nazionale viene considerata come un punto di partenza per il suo percorso sportivo.

Tra i giovani più interessanti del volley italiano c’è sicuramente Pardo Mati. Il centrale di Modena ha ricevuto anche la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore dopo una stagione decisamente positiva con la squadra emiliana. Il ventenne di Grosseto è stato ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla sul canale YouTube di OA Sport. Sul ritorno in Europa di Modena: “ Una stagione lunga ed è stata una soddisfazione concludere al quinto posto e tornare in Europa. Anche lo scorso anno eravamo arrivati in finale, ma avevamo perso contro Milano e ci eravamo rimasti male. Questa volta è andata diversamente e siamo contenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La rivelazione Pardo Mati: “La Nazionale un punto di partenza. Anzani un riferimento per i valori umani”

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