Nel cuore l’ambiente | così la biblioteca di Dalmine propone Dalminatura – A day in the Life

Da bergamonews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 13 giugno 2026, dalle 15.30 alle 21.30, la Biblioteca Civica “Rita Levi-Montalcini” di Dalmine organizza l’evento “Dalminatura – A day in the LI.f.e”. L’iniziativa si svolgerà all’interno della struttura e prevede varie attività legate all’ambiente e alla sostenibilità. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e coinvolgerà diverse aree tematiche rivolte a adulti e bambini. La biblioteca sarà aperta al pubblico per tutta la durata dell’evento.

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Dalmine. Sabato 13 giugno 2026, dalle 15.30 alle 21.30, la Biblioteca Civica “Rita Levi-Montalcini” di Dalmine ospiterà “ Dalminatura – A day in the LI.F.E. ”, evento conclusivo del progetto europeo LI.F.E. – Libraries For Environment, realizzato dalla Biblioteca Civica di Dalmine nell’ambito del bando Cerv. Il progetto, sviluppato in collaborazione con biblioteche partner di Paesi Bassi, Slovenia e Repubblica Ceca, ha coinvolto giovani e bibliotecari in attività e scambi internazionali dedicati ai temi dell’ambiente, della sostenibilità e dell’impegno civico. L’evento finale sarà un pomeriggio aperto alla cittadinanza tra cultura, creatività e socialità, con laboratori, installazioni, esperienze interattive e momenti di confronto pensati per tutte le età. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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