Nel cuore di Milano c’è una biblioteca senza libri | cos’è davvero la BAM

Nel centro di Milano si trova una struttura chiamata BAM, definita una biblioteca senza libri. Questo spazio, situato nel cuore della città, si distingue per la sua natura diversa rispetto alle biblioteche tradizionali. La sua denominazione ha attirato l'attenzione, poiché non ospita volumi nel modo convenzionale, ma funge da luogo di aggregazione e di eventi culturali.

Nel centro di Milano esiste un luogo che, già dal nome, incuriosisce e spiazza: una “ biblioteca ” che in realtà non contiene libri nel senso tradizionale del termine: la “ BAM ”. Si tratta di uno spazio unico nel suo genere, nel quale il concetto di conoscenza assume forme diverse e si intreccia con l’ambiente circostante. Un luogo che invita a essere scoperto e interpretato, andando oltre le definizioni più comuni. Ma qual è la sua particolarità? E come funziona? Un parco che si legge come un libro: a Milano la BAM, la biblioteca fatta di alberi. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Biblioteca degli Alberi di Milano, conosciuta come BAM, è un grande parco pubblico inaugurato nel 2018 nel quartiere di Porta Nuova. 🔗 Leggi su Funweek.it

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