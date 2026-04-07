A Follonica, negli ultimi giorni, sono stati avviati controlli da parte della polizia locale sugli affitti di immobili destinati alle locazioni brevi. La proposta della campagna denominata “Follonica nel cuore” include una richiesta di riduzione dell’Imu per gli affitti di lunga durata. La questione riguarda la regolamentazione di queste attività e le eventuali agevolazioni fiscali per chi opta per contratti più stabili.

FOLLONICA I controlli avviati a Follonica nelle ultime settimane dalla polizia locale per individuare le locazioni turistiche abusive ( che hanno già portato alla individuazione di 3 soggetti che gestivano una locuzione turistica, che sono stati sanzionati per 1600 euro) sono pienamente sostenute dai componenti della lista civica ’Follonica nel Cuore’ che non solo accolgono favorevolmente l’iniziativa dell’amministrazione comunale, ma avanzano anche una proposta da abbinare a questa operazione: ridurre l’Imu per i proprietari che scelgono di affittare a lungo termine a residenti locali. A farsi portavoce della posizione del gruppo civico è Pasquale Prisco, che esprime apprezzamento per l’operato dell’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti (foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La battaglia alle locazioni brevi ’Follonica nel cuore’ propone: "Imu ridotta per affitti lunghi"

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