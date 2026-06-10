Nella partita tra Spurs e Knicks, che potrebbe decidere le Finals, sono due i giocatori che stanno attirando l'attenzione: uno ex UConn e l'altro OG. Il francese e il playmaker sono indicati come possibili MVP a seconda dell'esito della serie. Mentre Fox e Towns non sono stati decisivi negli ultimi momenti, Castle e Anunoby hanno avuto un ruolo determinante nelle prestazioni delle rispettive squadre. La partita di stanotte potrebbe definire il risultato finale di questa fase.

Si sono presi la scena, un po’ a sorpresa. Il copione delle Finals 2026 li prevedeva come personaggi immancabili, ma di contorno. E invece Stephon Castle e OG Anunoby si sono rivelati primattori per Spurs e Knicks nella serie playoff che assegna il titolo Nba. La guardia di San Antonio e l’ala di New York “rischiano” di diventare l’ago della bilancia, addirittura. Gara 4, in programma stanotte dalle 2.30 ora italiana, sarà probabilmente quella che deciderà la serie, nella sostanza. La vittoria del 3-1 al Madison Square Garden garantirebbe alla franchigia della Grande Mela un vantaggio difficile da colmare, quella del 2-2 dei texani permetterebbe loro di ribaltare l’inerzia e riguadagnare il vantaggio del fattore campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nba Finals: Castle e Anunoby, gli eroi (non) per caso che stanno incidendo quanto Wemby e Brunson

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