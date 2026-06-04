NBA Finals | i Knicks dominano gli Spurs con un Brunson da 30 punti

I Knicks hanno battuto gli Spurs, con Brunson che ha segnato 30 punti nonostante problemi fisici. Brunson ha mantenuto un alto livello di gioco grazie alla concentrazione e alla resistenza. Un altro giocatore ha cambiato l’andamento della partita con sforzi invisibili, contribuendo a mantenere il vantaggio. La partita si è conclusa con i Knicks in vantaggio, grazie alla prestazione complessiva della squadra e alle scelte tattiche efficaci.

Come ha fatto Brunson a dominare nonostante i problemi fisici?. Quale giocatore ha cambiato l'inerzia della partita con il lavoro invisibile?. Perché l'attacco degli Spurs è crollato drasticamente nel secondo tempo?. Cosa deve correggere San Antonio per non perdere il controllo della serie?.? In Breve Karl-Anthony Towns registra doppia doppia con 18 punti e 12 rimbalzi.. Josh Hart ottiene 15 rimbalzi e 6 assist con valore +22.. OG Anunoby segna 17 punti con 3 triple su 6 tentati.. Landry Shamet contribuisce con 13 punti e 3 triple dalla panchina.. I New York Knicks aprono le NBA Finals con un 105-95 contro i San Antonio Spurs. I New York Knicks hanno conquistato un vantaggio fondamentale nella serie delle NBA Finals battendo i San Antonio Spurs per 105-95 in trasferta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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