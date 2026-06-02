I Knicks, reduci da 11 vittorie consecutive, non sono influenzati dall'infortunio di un giocatore chiave. La squadra si presenta compatta e pronta a sfidare i rivali, tra cui il giovane talento Wemby. Oltre al roster principale, anche i contributi di Hart e Anunoby potrebbero essere determinanti nella partita. La formazione newyorkese mantiene alta la concentrazione, cercando di proseguire la serie positiva senza farsi distrarre dai problemi di formazione.

La Grande Mela si prepara all’evento sportivo più atteso da decenni (gara 1 nella notte tra mercoledì e giovedì). Yankees, Giants e Rangers hanno un peso specifico importante nella metropoli newyorchese (senza dimenticare le altre squadre pro della città che però restano un gradino sotto a livello di popolarità), ma i Knicks sono un’altra cosa, il vero cuore pulsante sportivo di Gotham City. Dopo un lunghissimo periodo caratterizzato da tante promesse ma poi soltanto inevitabili delusioni, adesso il tanto criticato James Dolan può finalmente sorridere e lo fa grazie a un gruppo per certi versi sorprendente assemblato dalla sapiente mano di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Brunson: perché questi Knicks possono battere Wemby. E se Hart e Anunoby...

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Here's The Knicks' Plan to Beat Wemby [Knicks vs Spurs Preview]

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