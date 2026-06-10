Una persona ha occupato un appartamento nel condominio Altobello a Mestre, entrando dall’oblò del bagno e sistemando un asciugamano sul davanzale per evitare di ferirsi con i vetri rotti. Il condominio conta circa 30 inquilini abusivi e si trova al centro di un’operazione di monitoraggio e verifica delle occupazioni abusive. Non sono stati segnalati danni gravi o incidenti durante l’accesso all’appartamento. La situazione rimane sotto osservazione delle forze dell’ordine.

MESTRE - C'è chi entra nell'appartamento che ha occupato dalla finestra del bagno, sul cui davanzale ha steso un asciugamano per non ferirsi con i cocci dei vetri che ha dovuto spaccare. C'è chi è riuscito a togliere un paio di viti dalle reti di metallo che bloccano le porte e a crearsi così, in un angolino accanto al pavimento, una via d'accesso. Sono poi decine i "passanti" che nemmeno hanno provato a impossessarsi di un alloggio, ma semplicemente hanno steso un materasso, pezzi di cartone o stracci nel vano scale, lungo i corridoi, nelle soffitte o nei sotterranei, rendendolo di fatto, quel metro quadrato, il loro posto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Nave, il viaggio tra gli appartamenti del condominio Altobello e tra i suoi 30 inquilini abusivi

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