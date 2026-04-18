Roma condominio della droga a Ponte di Nona | cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamenti

A Ponte di Nona, nel quartiere di Roma, due italiani di 22 e 48 anni sono stati arrestati dopo che un cane antidroga ha fiutato oltre 12 chili di sostanze stupefacenti nascoste tra cantine e appartamenti. Durante le operazioni, sono state sequestrate cocaina, hashish e circa 700 dosi già pronte per la distribuzione. L’intervento si è svolto in un’area nota come “condominio della droga”.

Un'intera attività di spaccio organizzata all'interno di una palazzina periferica è stata smantellata dalla Polizia di Stato a Ponte di Nona, alla periferia est di Roma. L'intervento ha portato al sequestro di oltre 12 chili di stupefacenti e all’arresto di due italiani di 22 e 48 anni. A far scattare la svolta nelle indagini è stato l'intervento dell'unità cinofila. Il cane antidroga Nelly ha segnalato subito la presenza di sostanze sospette già nelle parti comuni del palazzo, indirizzando gli agenti verso i primi nascondigli., Nel vano contatori sono state trovate diverse dosi già confezionate. Ma il quantitativo...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, "condominio della droga" a Ponte di Nona: cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamenti Notizie correlate Il cane antidroga fiuta la droga addosso a un 28enneNasly, il cane antidroga della guardia di finanza che di recente è di stanza nella compagnia di San Benedetto, ha aiutato gli operatori delle fiamme... Roma: sequestri di droga a Ponte di Nona, 51enne denunciatoControlli dei carabinieri a Ponte di Nona: sequestrati oltre 20 grammi di droga e denunciate diverse persone. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, condominio della droga a Ponte di Nona: cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamenti; QUESTURA DI ROMA * : PONTE DI NONA, IL CONDOMINIO DELLA DROGA CON 12 CHILI DI STUPEFACENTI SEQUESTRATI; 2 ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO.; Controllo del territorio a Roma: cinque arresti per spaccio di droga grazie all’intervento dei Falchi della Polizia di Stato. Roma, condominio della droga a Ponte di Nona: cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamentiUn'intera attività di spaccio organizzata all'interno di una palazzina periferica è stata smantellata dalla Polizia di Stato a Ponte di Nona, alla periferia est di Roma. L'intervento ha portato al seq ... msn.com Condominio dello spaccio a Roma. Cane antidroga fiuta 12kg stupefacentiUn sistema di spaccio strutturato, mimetizzato tra le mura di una palazzina di Ponte di Nona, è stato smantellato dalla Polizia di Stato al termine di un'operazione scattata nella periferia est della ... rainews.it GIOCARE A PONTE DI NONA Sono iniziati i play-off di serie C per l'accesso alla serie B interregionale e molti dei nostri "vecchi" giocatori ne sono protagonisti. Facciamo un grande in bocca al lupo a Leonardo Troina con Scauri, Mattia Piattoni e Valerio Bra facebook