Riaperto stanotte il condominio di piazza San Jacopo gli inquilini rientrati

Stanotte è stato riaperto il condominio di piazza San Jacopo, dopo dieci giorni di chiusura. Gli inquilini sono rientrati nelle proprie abitazioni, dopo aver trascorso questo periodo fuori casa. Durante questa fase, alcuni sono stati ospitati da amici o parenti, mentre altri hanno soggiornato in case in affitto o in stanze d’albergo. La riapertura è avvenuta senza incidenti o complicazioni.

Arezzo, 18 aprile 2026 – Gli ultimi dieci giorni fuori casa, ospitati da amici e parenti o in case in affitto e stanze d’albergo. E’ finita stanotte l’odissea di una ventina di famiglie, evacuate da altrettanti appartamenti in p iazza San Jacopo dopo il cedimento di una colonna del palazzo. Terminati i lavori serviti per tamponare nell’immediato l’emergenza, ieri a tarda sera è arrivato finalmente l’ok dalla Prefettura per consentire l’atteso il ritorno nelle proprie abitazioni. Lo stesso vale per la riapertura delle attività commerciali. Così per la profumeria Primaver a come per il negozio Zara. E a tirare un respiro di sollievo sono anche le commesse dei negozi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riaperto stanotte il condominio di piazza San Jacopo, gli inquilini rientrati Notizie correlate Fumo nella notte in un condominio: evacuati gli inquilini, nessun feritoPoco dopo le 3 di questa notte, 7 febbraio, un denso odore di bruciato ha iniziato a diffondersi nel vano scale di un condominio di Via Santa Marta,... Famiglia morosa non paga l'affitto, l'amministratore erige un muro per tagliarle l'acqua. Ma gli inquilini lo rompono: il condominio li denunciaGORGO AL MONTICANO (TREVISO) - La famiglia non paga le spese condominiali, fra queste c'è la fornitura dell'acqua potabile, che viene chiusa. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Riaperto stanotte il condominio di piazza San Jacopo, gli inquilini rientrati. Riaperto stanotte il condominio di piazza San Jacopo, gli inquilini rientratiNella tardissima serata è arrivato l’ok, le famiglie sono tornate a casa. Da oggi riaperti anche i negozi nel portico ... lanazione.it Riapre il palazzo in piazza San Jacopo. Famiglie negli appartamenti. I negozi riprendono a lavorareTerminati i lavori serviti per tamponare l’emergenza, stamani dovrebbe arrivare finalmente l’ok. L’ultima parola dopo una pec al Comune, è della Prefettura che deve controfirmare le carte. lanazione.it