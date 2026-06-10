È stato presentato il progetto “Napoli On Board”, una nuova iniziativa dedicata ai giovani talenti della musica napoletana. La crociera, chiamata anche “Crociera della Musica”, si apre con questa iniziativa e mira a promuovere artisti emergenti nel panorama musicale locale. Dopo diciotto anni di attività e oltre 72.000 passeggeri coinvolti, l’evento si concentra ora sulla valorizzazione delle giovani voci e delle nuove composizioni napoletane, offrendo loro una piattaforma di visibilità.

Napoli – Dopo diciotto anni di attività e oltre 72.000 crocieristi coinvolti, la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana apre una nuova fase del proprio percorso con il lancio di “Napoli On Board”, progetto dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani interpreti della tradizione musicale napoletana. L’iniziativa è stata presentata il 4 maggio a bordo della MSC World Europa, nel corso di un incontro che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e del settore turistico, segnando l’avvio del piano strategico 2026-2028 della manifestazione ideata da Francesco Spinosa. Il nuovo progetto coinvolgerà gli istituti scolastici campani in un percorso di selezione e formazione dedicato ai giovani talenti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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© Primacampania.it - Nasce “Napoli On Board”: la Crociera della Musica apre il sipario e lancia il progetto per i giovani talenti della canzone napoletana

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