Torna la Crociera della Musica Arte e Cultura Napoletana | al via la 18ª edizione con nuove sfide internazionali

Riparte la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, giunta alla sua diciottesima edizione. L’evento si svolge a bordo di MSC World Europa e vede la partecipazione di artisti come le Ebbanesis, Gianni Conte, Diego Sanchez, Alessia Moio, Silvana Perno e l’ensemble Napulantica con Nadia Pepe. La manifestazione quest’anno introduce anche nuove sfide internazionali, coinvolgendo figure di rilievo nel panorama musicale e culturale napoletano.

Napoli – Diventa maggiorenne un evento dedicato a una musica e a una cultura senza tempo. Sul palco di MSC World Europa saliranno fra gli altri le Ebbanesis, Gianni Conte, Diego Sanchez, Alessia Moio, Silvana Perno e l’ensemble dei Napulantica con Nadia Pepe. Dal 28 settembre al 5 ottobre 2026 nel Mediterraneo si tornerà a parlare e cantare in napoletano. Salperà infatti dal porto di Napoli, a bordo di MSC World Europa, la 18ª edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, appuntamento ormai storico che coniuga viaggio, spettacolo e valorizzazione dell’identità partenopea presentata, ieri 4 maggio, a bordo della stessa...🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Torna la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana: al via la 18ª edizione con nuove sfide internazionali Notizie correlate Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a... Leggi anche: Ciserano Decanta torna per la quinta edizione: vino, arte e musica in piazza Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio in Emilia-Romagna: concerti, mostre, crociere sul Po, manieri storici, parchi divertimento e tanto altro; Da Savona a Los Angeles, poi Oceania e Asia: il viaggio da sogno nel mondo di Deliziosa nel 2028; Hantavirus, paura su nave da crociera Hondius: 3 morti, 3 malati gravi; Crocieristi a Sant'Efisio: migliaia di turisti alla festa più amata dai cagliaritani. Sanremo, al Gcc Trieste segreteria de Crociera della Musica Costa CrociereIn una sala del centro congressi del Generali Convention Center di Trieste si trasferisce un tassello organizzativo delle attività connesse al Festival della Canzone Italiana di Sanremo da parte di ... ansa.it Festival di Sanremo 2026 visto dal mare: l’esperienza unica sulla Crociera della MusicaE se il Festival di Sanremo non si ascoltasse solo dalla platea dell’Ariston o dal divano di casa, ma arrivasse con il suono delle onde, il profilo della Riviera all’orizzonte e le luci della città ... siviaggia.it Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana. . Quando nessuno ci credeva, noi eravamo già in mare. Oggi, a bordo di MSC World Europa, si è tenuta la conferenza stampa della 18ª edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana. Ai rel - facebook.com facebook