È stato creato il Pane del Parco, un prodotto che sulla crosta riporta l’immagine di un lupo. Questo pane richiama i valori e il paesaggio del Parco Nazionale della Maiella, uno degli ecosistemi montani più ricchi d’Italia. Il prodotto è stato ideato per rappresentare il terroir della zona, trasmettendo attraverso il suo profumo e la sua identità il legame con la montagna e la natura circostante.

Un pane che profuma di montagna. Non in senso letterale, naturalmente, ma nel senso che trasuda i valori di quel luogo straordinario che è il Parco Nazionale della Maiella, uno degli ecosistemi montani più ricchi d’Italia. I suoi 74.000 ettari, tra Abruzzo e Appennino centrale, custodiscono una biodiversità eccezionale, ma anche una tradizione enogastronomica profonda, costruita nei secoli su prodotti che rispecchiano la montagna: legumi antichi, miele da apicoltura sostenibile, olio extravergine da cultivar locali, vino da vitigni autoctoni, formaggi da filiere rispettose del territorio. Un patrimonio di sapori che il Parco tutela attraverso certificazioni e progetti dedicati, consapevole che il cibo è anche strumento di conservazione del paesaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nasce il Pane del Parco: ha un lupo sulla crosta e racconta il terroir della Maiella

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Il Pane del Parco della Maiella con i semi rinascenti x.com

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