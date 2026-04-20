È morto Adriano Anzanello padre del tramezzino mestrino | inventò il pane senza crosta

È venuto a mancare Adriano Anzanello, noto per aver ideato il pane senza crosta destinato ai tramezzini. La sua invenzione ha rivoluzionato la produzione di pane per bar e attività di vicinato, diventando un riferimento nel settore. Anzanello ha lasciato un segno nel panorama della panificazione locale, grazie a una soluzione che ha migliorato la preparazione di snack e merende. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo gastronomico e artigianale.