Dodici chef e panettieri hanno rappresentato il Lazio a Bread Religion, l’evento dedicato all’evoluzione del pane nella cucina moderna. Tra loro anche Roberta Pezzella di “PezZ de Pane” di Frosinone. La manifestazione si concentra sulla nuova funzione del pane nel contesto culinario attuale, coinvolgendo professionisti del settore.

DODICI TRA CUOCHI E PANETTIERI PORTANO IL LAZIO A BREAD RELIGION, L’EVENTO CHE RACCONTA IL NUOVO RUOLO DEL PANE NELLA CUCINA CONTEMPORANEA DALLE DIVERSE REGIONI D’ITALIA, CUOCHI E PANETTIERI PORTANO A BREAD RELIGION ESPERIENZE, TERRITORI E VISIONI CONCRETE PER RACCONTARE COME CAMBIA OGGI IL RAPPORTO TRA GRANO, PANE E CUCINA. Roberta Pezzella di “ PezZ de Pane ” (Frosinone) con Heinz Beck de “ La Pergola ” (Roma), Omar Abdel Fattah di “ Pane e Tempesta ” (Roma) con Salvatore Bianco de “La Terrazza – Hotel Eden” (Roma), Giulio Terrinoni di “Per Me” (Roma) con Pina Toscani e Marco Girottodi “Grigoris La Bakery” (Mestre – VE), Sara... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roberta Pezzella di “PezZ de Pane” (Frosinone) ha portato il Lazio a Bread Religion, l’evento che racconta il nuovo ruolo del pane nella cucina contemporanea

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