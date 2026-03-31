B&b e hotel abusivi e con lavoratori in nero a Viterbo 180mila euro di multe

La Guardia di finanza ha effettuato controlli a Viterbo su bed and breakfast, hotel e strutture extralberghiere. Durante le verifiche sono state riscontrate diverse illegalità, tra cui attività senza autorizzazione e presenza di lavoratori in nero. Sono state emesse multe per un totale di circa 180mila euro nei confronti di alcune strutture che operavano senza regolare licenza.

I controlli della Guardia di finanza hanno fatto emergere irregolarità fiscali e in materia di lavoro in 50 strutture ricettive Controlli della Guardia di finanza in bed and breakfast, strutture alberghiere ed extralberghiere della Tuscia. Un giro di vite iniziato nell'anno giubilare con l'obiettivo di contrastare forme di illegalità economico-finanziaria nel settore turistico e che, recentemente, ha portato alla rilevazione di numerose criticità fiscali e in materia di lavoro. In cinquanta strutture ricettive sono emerse irregolarità, quattro sono risultate abusive e in tre sono stati trovati lavoratori in nero. Le conseguenze? Sanzioni per 180mila euro e diffide sul proseguimento dell'attività imprenditoriale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - B&b e hotel abusivi e con lavoratori in nero a Viterbo, 180mila euro di multe Articoli correlati Leggi anche: Lavoratori in nero e poca sicurezza: chiusi diversi bar e ristoranti con multe per oltre 80mila euro Calabria, lavoro nero scoperto a Catanzaro: 73 lavoratori irregolari, multe oltre 420mila euro.Catanzaro – Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce un diffuso sfruttamento lavorativo nel catanzarese, con l’individuazione di...