Sequestrati 135kg di alimenti in una macelleria e in una cornetteria

Durante controlli effettuati dai carabinieri in diverse zone di Napoli e Pozzuoli, sono stati sequestrati complessivamente 135 chilogrammi di alimenti. Le operazioni hanno interessato una macelleria e una cornetteria, con i militari che hanno ispezionato i locali e le vie principali dei quartieri Piscinola e Chiaiano. In uno dei locali è stato denunciato il titolare, mentre in totale sono stati sequestrati i prodotti alimentari trovati irregolari.

Controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli in tutto il capoluogo e a Pozzuoli. Nel dettaglio, nei quartieri Piscinola e Chiaiano, con i militari della compagnia Vomero dispiegati nelle strade principali, è stato denunciato il titolare di una macelleria all’interno della quale è.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Chiusa una macelleria brianzola per sporcizia e pessima conservazione degli alimenti: sequestrati 500kg di carneUna macelleria-minimarket di Lissone, in Brianza, è stata chiusa dai Nas dei Carabinieri per gravi carenze igieniche riscontrate nella conservazione... Blitz dei Nas di Parma: sequestrati 27 chili di carne scaduta in una macelleriaNel corso della verifica, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 27 chili di prodotti alimentari, tra cui tagli anatomici e... Aggiornamenti e dibattiti Arezzo. Metalli pesanti superiori ai limiti consentiti. Sequestrati 135 kg di farinaSi trattava di farina di grano duro, di una pregiata marca e varietà, macinata a pietra da agricoltura biologica. Il titolare della azienda agricola è indagato dall’Autorità Giudiziaria per aver posto ... quotidianosanita.it Formaggi scaduti, carni avariate, topi e insetti: un anno di sequestri dei Nas in Lombardia. Il record di Cremona: 400 tonnellate di alimenti gettati viaCremona, 19 gennaio 2026 – Il 2025 è stato un anno di controlli serrati per il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei carabinieri del comando provinciale di Cremona. Durante lo scorso anno i militari ... ilgiorno.it