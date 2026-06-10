Napoli On Board | la Crociera della Musica lancia il progetto per i giovani talenti della canzone napoletana

È stato annunciato il progetto “Napoli On Board”, una iniziativa legata a una crociera dedicata alla musica. Il progetto mira a promuovere giovani talenti della canzone napoletana, offrendo loro uno spazio di visibilità e opportunità di esibizione. La crociera si svolge nel contesto di un evento musicale, coinvolgendo artisti emergenti e professionisti del settore. L’obiettivo è creare un palcoscenico itinerante per i giovani musicisti napoletani.

Nasce “Napoli On Board”: la Crociera della Musica apre il sipario e lancia il progetto per i giovani talenti della canzone napoletana. Dopo diciotto anni di attività e oltre 72.000 crocieristi coinvolti, la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana apre una nuova fase del proprio percorso con il lancio di “Napoli On Board”, progetto dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani interpreti della tradizione musicale napoletana. Il nuovo progetto coinvolgerà gli istituti scolastici campani in un percorso di selezione e formazione dedicato ai giovani talenti. I vincitori avranno l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico internazionale nel teatro della MSC World Europa, trasformando la nave in una vetrina internazionale per la nuova generazione della canzone napoletana. 🔗 Leggi su 2anews.it

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