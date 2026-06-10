Napoli novità Allegri | Valuterà questi tre esuberi poi filtra l’idea sulla rosa

Allegri ha deciso di valutare tre giocatori considerati esuberi durante il ritiro pre-stagionale. Tra questi, c’è anche un centrocampista che torna a Napoli dopo aver contribuito alla salvezza di un’altra squadra. La decisione definitiva sulla rosa arriverà nei prossimi giorni, mentre il tecnico si concentrerà sui test e le sessioni di allenamento. La rosa sarà soggetta a modifiche in vista della stagione.

Folorunsho torna a Napoli dopo la salvezza con il Cagliari e Allegri lo valuterà in ritiro come riportato da Sky Sport. Il centrocampista rientra tra gli esuberi che il tecnico toscano analizzerà prima di decidere il suo futuro. Allegri e la rivalutazione: Folorunsho non è l’unico. Massimiliano Allegri ha ricevuto da Giovanni Manna una rosa che il direttore sportivo ritiene già molto competitiva. Durante le conversazioni tra i due, emerge una strategia chiara: non cedere subito i calciatori in esubero, ma osservarli nel ritiro estivo. Folorunsho, che ha contribuito alla permanenza in Serie A del Cagliari nella stagione appena conclusa, rappresenta il caso principale. Insieme a lui, rientreranno dai prestiti anche Lang e Lucca, mandati via da Conte forse per questioni tattiche o di compatibilità progettuale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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