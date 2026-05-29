Allegri-Napoli tre nomi per rinforzare la rosa azzurra
Il Napoli sta lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sono stati individuati tre nomi come possibili acquisti. La società sta valutando diverse opzioni e sta trattando con le rispettive squadre di provenienza. Non sono stati ancora definiti i dettagli degli accordi o le tempistiche precise. La strategia di mercato mira a migliorare la qualità del gruppo già esistente.
Il Napoli prepara le prossime mosse di mercato. In attesa della definizione della nuova guida tecnica, il club azzurro avrebbe già individuato alcuni profili utili per completare la rosa. L’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe poi incidere sulle valutazioni definitive. Una delle priorità riguarda la fascia destra. Giovanni Di Lorenzo resta un punto fermo della squadra. Il capitano ha attraversato diversi cicli tecnici, da Carlo Ancelotti a Luciano Spalletti, fino ad Antonio Conte. Ora il Napoli vuole affiancargli un’alternativa affidabile, capace di garantire qualità e continuità nel corso della stagione. Tra i nomi seguiti c’è Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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