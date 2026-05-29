allegri napoli tre nomi per rinforzare la rosa azzurra

Notizia in breve

Il Napoli sta lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sono stati individuati tre nomi come possibili acquisti. La società sta valutando diverse opzioni e sta trattando con le rispettive squadre di provenienza. Non sono stati ancora definiti i dettagli degli accordi o le tempistiche precise. La strategia di mercato mira a migliorare la qualità del gruppo già esistente.