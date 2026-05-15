Il Napoli possiede il diritto di estendere unilateralmente il contratto di Frank Anguissa fino al 30 giugno 2027, e sembra intenzionato a farlo. Tuttavia, nelle ultime ore si è diffusa anche l’indiscrezione che il centrocampista possa considerare un’altra opzione. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve, mentre le due possibilità sono distinte e opposte tra loro. La situazione rimane in evoluzione, con il club che tiene sotto controllo la situazione e valuta le prossime mosse.

Le opzioni sono due, e sono opposte. Lo spiega bene il Corriere dello Sport stamattina: il Napoli ha in mano il diritto di prolungare unilateralmente il contratto di Frank Anguissa fino al 30 giugno 2027, e ci sono pochi dubbi sull’esercitarla. Poi però, una volta esercitata, c’è una seconda opzione: decidere insieme al giocatore di cambiare. Di separarsi serenamente, “ a Champions acquisita”. La prima è scontata, scrive il Corriere dello Sport: “ altrimenti il giocatore diventerebbe automaticamente uno svincolato e di conseguenza potrebbe partire a parametro zero”. Tradotto: se il Napoli non rinnova, Anguissa esce gratis a fine giugno. Una sciagura economica che nessuno si permetterebbe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa, il Napoli ha un’opzione scontata, ma con Frank valuterà un’altra idea

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