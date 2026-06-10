Napoli il reset di Allegri | anche Lucca e Lang sotto osservazione

Il tecnico di una squadra di calcio ha deciso di mettere sotto osservazione due giocatori, Lucca e Lang, in vista della prossima stagione. La decisione arriva dopo un cambio di allenatore, che ha portato a un nuovo approccio e a una revisione delle valutazioni sulla rosa. La situazione viene monitorata attentamente, senza che siano ancora stati definiti eventuali provvedimenti o modifiche alla formazione. La squadra si prepara a nuove strategie in vista dei prossimi impegni.

Napoli, 10 giugno 2026 - Un cambio in panchina notoriamente azzera le gerarchie e a sorridere maggiormente di questa situazione è chi nel precedente ciclo partiva dalle retrovie, finendo addirittura in 'esilio': in casa Napoli all'identikit rispondono Noa Lang e Lorenzo Lucca, che sperano di far breccia in Massimiliano Allegri come chiaramente non accaduto con Antonio Conte nonostante le grosse aspettative riposte su di loro un'estate fa. Il ritorno di Lang. Per acquistare l'olandese il club partenopeo aveva sborsato 25 milioni di parte fissa più altri 2 di bonus e il 10% della futura rivendita, tutto finito nelle casse di quello stesso PSV Eindhoven che, ironia del destino, in Champions League agli azzurri avrebbe inflitto un pesantissimo 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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