Napoli mercato a km zero | Allegri vuole dare un' altra chance a Lang e Lucca E su Anguissa

Da gazzetta.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo tecnico del Napoli vuole riprendere in mano le valutazioni sui giocatori in prestito, inclusi Lang e Lucca, e sta lavorando per risolvere il contratto con il Milan. Intanto, si concentra anche su Anguissa, con l’obiettivo di valutare il suo ruolo nella squadra. Non sono stati ancora definiti i dettagli, ma si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni. La società sta preparando le mosse per la prossima stagione, dopo aver risolto le questioni contrattuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La controrivoluzione è nei fatti, perché avendo una "trentina di giocatori" (cit. De Laurentiis) non sarà necessario andare ad acquistare obbligatoriamente. Il Napoli di Allegri guarderà in casa propria, valuterà Lucca e Lang al rientro, parlerà con Anguissa, ascolterà ovviamente il mercato e poi interverrà: un portiere, un esterno basso e magari uno alto; se dovesse servire un centrocampista; se fosse possibile, un centrale difensivo. Ci sono i nomi, per ora, con la consapevolezza che ogni giorno - ogni minuto, ogni secondo - le storie cambiano.  Problema (si fa per dire) numero uno: il portiere. Il Napoli ne ha uno che ha vinto due... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

napoli mercato a km zero allegri vuole dare un altra chance a lang e lucca e su anguissa
© Gazzetta.it - Napoli, mercato a km zero: Allegri vuole dare un'altra chance a Lang e Lucca. E su Anguissa...
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il mercato si avvicina: tre colpi per Allegri e per far rimanere il Milan competitivo

Video Il mercato si avvicina: tre colpi per Allegri e per far rimanere il Milan competitivo

Notizie e thread social correlati

Sky: “Conte lascia il Napoli per criticità sul mercato e l’area medica, i casi Lang e Lucca”Sky Sport ha fornito dettagli recenti sulle motivazioni che hanno portato all’addio di Antonio Conte dal Napoli, evidenziando problemi legati al...

Napoli, Allegri punta il giocatore: lo vuole al posto di AnguissaMassimiliano Allegri ha messo nel mirino Adrien Rabiot come possibile sostituto di Zambo Anguissa nel Napoli.

Argomenti più discussi: Inter-City, duello per Palestra. Vlahovic, l’Atletico Madrid sfida il Napoli; Incidente, scontro sull’A1 a Roma Sud: un morto e due feriti; Gila-Napoli, da Roma: Mercato a saldo zero Lazio aumenterebbe possibilità; Milinkovic-Savic ha estimatori in Arabia Saudita! Schira: Napoli pronto a farlo partire ad una condizione.

Napoli, da Lucca a Vergara: cinque chiavi per il mercatoIl mercato di gennaio del Napoli, dopo la valutazione dell’Authority, dovrà essere orientato dal principio della prudenza. Ovvero: il superamento della soglia dell’indicatore del costo del lavoro ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web