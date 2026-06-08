Il nuovo tecnico del Napoli vuole riprendere in mano le valutazioni sui giocatori in prestito, inclusi Lang e Lucca, e sta lavorando per risolvere il contratto con il Milan. Intanto, si concentra anche su Anguissa, con l’obiettivo di valutare il suo ruolo nella squadra. Non sono stati ancora definiti i dettagli, ma si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni. La società sta preparando le mosse per la prossima stagione, dopo aver risolto le questioni contrattuali.

La controrivoluzione è nei fatti, perché avendo una "trentina di giocatori" (cit. De Laurentiis) non sarà necessario andare ad acquistare obbligatoriamente. Il Napoli di Allegri guarderà in casa propria, valuterà Lucca e Lang al rientro, parlerà con Anguissa, ascolterà ovviamente il mercato e poi interverrà: un portiere, un esterno basso e magari uno alto; se dovesse servire un centrocampista; se fosse possibile, un centrale difensivo. Ci sono i nomi, per ora, con la consapevolezza che ogni giorno - ogni minuto, ogni secondo - le storie cambiano. Problema (si fa per dire) numero uno: il portiere. Il Napoli ne ha uno che ha vinto due... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Napoli, mercato a km zero: Allegri vuole dare un'altra chance a Lang e Lucca. E su Anguissa...

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Il mercato si avvicina: tre colpi per Allegri e per far rimanere il Milan competitivo

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