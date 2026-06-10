Napoli il futuro di Anguissa torna in bilico | Allegri può cambiare tutto

Il futuro di Anguissa al Napoli è ancora incerto, nonostante si fosse pensato che lasciasse il club. Allegri potrebbe intervenire con una proposta o una modifica che cambierebbe la situazione. La decisione finale dipende da eventuali trattative o accordi tra le parti coinvolte. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali sulle mosse future del centrocampista.

Negli ultimi mesi, la permanenza di Anguissa era apparsa sempre meno probabile. Il Napoli ha esercitato l’opzione per prolungare il contratto fino al 2027, ma i colloqui per un rinnovo più lungo si sono fermati da tempo. Una situazione che aveva alimentato le voci di mercato e fatto pensare a una possibile separazione già durante l’estate. Adesso, però, il quadro potrebbe cambiare. Allegri ha sempre apprezzato le qualità del centrocampista e il suo arrivo potrebbe rappresentare un fattore decisivo nelle valutazioni del club. L’allenatore livornese considera Anguissa un giocatore capace di garantire forza fisica, equilibrio e inserimenti offensivi, caratteristiche che potrebbero risultare preziose nel nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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LUCA DIDDI: ANGUISSA, FUTURO IN BILICO

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