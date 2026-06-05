Anguissa-Napoli futuro in bilico | Allegri può cambiare tutto

Il Napoli potrebbe perdere il centrocampista francese, il cui futuro è ancora incerto. La situazione si è complicata nelle ultime ore, con l’allenatore che valuta possibili cambiamenti nella rosa. La trattativa è ancora in corso e non ci sono conferme definitive sulla sua permanenza o partenza. La decisione finale dipenderà da sviluppi che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Il futuro di Frank Anguissa resta uno dei dossier aperti in casa Napoli. Il centrocampista camerunese ha un contratto valido fino al 2027, dopo l’esercizio dell’opzione unilaterale da parte del club azzurro. Una scelta che ha allungato di un anno la precedente scadenza, fissata al 2026, ma che non ha ancora chiarito del tutto lo scenario. La permanenza del giocatore non può essere considerata scontata. Il Napoli ha blindato formalmente Anguissa, ma le valutazioni sul suo ruolo nella prossima stagione restano ancora in corso. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il centrocampista farà parte del nuovo ciclo o se verrà presa in considerazione una cessione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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