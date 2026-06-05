? In Sintesi Il mercato del Napoli a centrocampo è attualmente bloccato dalla situazione di Frank Zambo Anguissa. Il club ha esercitato l’opzione unilaterale per prolungare il suo contratto fino al 2027, lasciandogli di fatto un solo anno di accordo garantito, con i colloqui per un rinnovo a lungo termine congelati dallo scorso novembre. Questa precarietà lo spingerebbe verso la cessione, ma l’imminente arrivo in panchina di Massimiliano Allegri potrebbe ribaltare le carte in tavola: il tecnico livornese valuterà il camerunense in ritiro e potrebbe decidere di trattenerlo. Questo stallo tiene in stand-by l’acquisto di Richard Rios, talento 26enne del Benfica valutato 30 milioni di euro, già bloccato dal DS Manna come erede designato ma in attesa che si liberi una casella. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Napoli, Anguissa ha un solo anno di contratto: Allegri può cambiare tutto e Rios resta in attesa

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Il Punto C: Il sorpasso di Italiano, ma Allegri è ancora in corsa

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Ordine a tutto campo: Su #DeBruyne: Quando è tornato dall'infortunio è stato più un tappo per il #Napoli. È sempre colpa di qualcuno, inaccettabile. Su #Allegri: #DeLaurentiis l'ha scelto molto prima di Milan-Cagliari. E Rabiot dipende da Anguissa. il x.com

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